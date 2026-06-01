Nevez’ik Au cœur de la musique Névez samedi 13 juin 2026.

Névez

Nevez’ik Au cœur de la musique

Kerlosquet Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Balade musicale Concert Apéro dinatoire

Concert 17h 30 à la Chapelle St Mathieu

Chant Flûte Guitare piano

Avec les Cordes Locales et les Voix Liées

Balade musicale Rendez-vous à Kerlosquet 16 h

Apéro Dinatoire 19 h 15 .

Kerlosquet Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 04 19 81 22

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English :

L’événement Nevez’ik Au cœur de la musique Névez a été mis à jour le 2026-06-06 par OTC CCA