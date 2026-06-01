Nevez’ik Au cœur de la musique Névez
Nevez’ik Au cœur de la musique Névez samedi 13 juin 2026.
Névez
Nevez’ik Au cœur de la musique
Kerlosquet Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Balade musicale Concert Apéro dinatoire
Concert 17h 30 à la Chapelle St Mathieu
Chant Flûte Guitare piano
Avec les Cordes Locales et les Voix Liées
Balade musicale Rendez-vous à Kerlosquet 16 h
Apéro Dinatoire 19 h 15 .
Kerlosquet Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 04 19 81 22
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English :
L’événement Nevez’ik Au cœur de la musique Névez a été mis à jour le 2026-06-06 par OTC CCA
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