New Edenrock. Rolling Stones Tribute, V and B Les Clayes, Les Clayes-sous-Bois

New Edenrock. Rolling Stones Tribute Vendredi 6 mars, 19h30 V and B Les Clayes Yvelines

0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T19:30:00+01:00 – 2026-03-06T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-06T19:30:00+01:00 – 2026-03-06T22:30:00+01:00

2 heures de concert avec les plus grands titres de ce groupe

légendaire! It’s only rock’n roll but we like it!

V and B Les Clayes 26 Rue du Gros Caillou, 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France

New Edenrock. Rolling Stones Tribute