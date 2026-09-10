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NEXT – Anthony Breurec Théâtre Francine Vasse Nantes

mercredi 11 novembre 2026 · Théâtre Francine Vasse · Nantes

NEXT – Anthony Breurec Théâtre Francine Vasse Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Théâtre Francine Vasse
Adresse
18 rue Colbert 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
5 > 20 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-11 20:00 – 21:30
Gratuit : non 5 > 20 €  

NEXT s’inspire de l’affaire et du procès France Télécom des années 2000 (la crise dite “des suicides“ au moment de la privatisation) pour interroger la violence au travail et le désir de justice. Porté par Anthony Breurec – dont le père a lui-même subi les méthodes du plan NExT – et composé avec son équipe, le spectacle entrelace réel et fiction, témoignages et culture populaire, et met en abyme son propre processus de création, à partir de cette question : la fiction peut-elle apporter un sentiment de réparation collective là où le réel ne répond pas ?

Théâtre Francine Vasse Nantes 44000
https://billetterie.leslaboratoiresvivants.com/agenda/567-NEXT?session=567


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