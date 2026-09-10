NEXT – Anthony Breurec Théâtre Francine Vasse Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-11 20:00 – 21:30

Gratuit : non 5 > 20 €

NEXT s’inspire de l’affaire et du procès France Télécom des années 2000 (la crise dite “des suicides“ au moment de la privatisation) pour interroger la violence au travail et le désir de justice. Porté par Anthony Breurec – dont le père a lui-même subi les méthodes du plan NExT – et composé avec son équipe, le spectacle entrelace réel et fiction, témoignages et culture populaire, et met en abyme son propre processus de création, à partir de cette question : la fiction peut-elle apporter un sentiment de réparation collective là où le réel ne répond pas ?

Théâtre Francine Vasse Nantes 44000

https://billetterie.leslaboratoiresvivants.com/agenda/567-NEXT?session=567



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