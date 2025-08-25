Ngondo en symphonie MPAA/Saint-Germain Paris

Ngondo en symphonie MPAA/Saint-Germain Paris mercredi 11 mars 2026.

Avec Ngondo en Symphonie,

l’artiste camerounaise Soraya Ebelle, chanteuse, danseuse et voix

émergente de la scène afro-contemporaine, propose une création musicale à

la croisée des traditions ancestrales et de la création contemporaine.

Le projet s’inspire du Ngondo, rituel sacré sawa du Cameroun, cérémonie

dédiée à la mémoire, aux ancêtres et à la transmission spirituelle.

Au

cœur de cette œuvre, une rencontre profondément humaine, artistique et

intergénérationnelle. Cette rencontre c’est celle de l’artiste Soraya

Ebelle, la chorale Eses’a Mbalè, et l’école de musique Polynotes, pour

faire célébrer les héritages, les vécus et les luttes silencieuses par

la puissance de la musique partagée.

Un projet

qui met en lumière l’héritage de femmes souvent invisibles, et invite à

bâtir des ponts entre passé et futur par la beauté du chant partagé.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Une célébration musicale des femmes, de la mémoire et des racines spirituelles.

Le mercredi 11 mars 2026

de 19h30 à 21h00

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-11T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-11T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-11T19:30:00+02:00_2026-03-11T21:00:00+02:00

MPAA/Saint-Germain 4, rue Félibien 75006 Paris

+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs