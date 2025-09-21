Nicola Són, French Bossanoveur Le Son de la Terre PARIS 05

Nicola Són, French Bossanoveur Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 22 janvier 2026.

Plongez dans l’univers unique de Nicola Són, surnommé par la presse brésilienne il y a quelques années « le plus brésilien des chanteurs français ». À travers ce projet live, les grands classiques de la musique brésilienne, et notamment la bossa nova, sont réinterprétés en français avec élégance et sensibilité. Des années 60 à aujourd’hui, ce voyage musical célèbre la rencontre des cultures, mêlant poésie française et rythmes solaires brésiliens, pour une expérience à la fois intime et envoûtante.

Guitare/voix: Nicola Són

Contrebasse : Gerson Saeki

Batterie : Miguel Couto

Piano : Daniel Gassin

Accordéon : Douglas Marcolino

Les chansons brésiliennes en français depuis les années 1960…

Le jeudi 22 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05