Nicolas Jules – 30 ans, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Nicolas Jules – 30 ans Mardi 19 janvier 2027, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

de 17€ à 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-19T20:30:00+01:00 – 2027-01-19T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-19T20:30:00+01:00 – 2027-01-19T22:00:00+01:00

Auteur, compositeur et interprète, Nicolas Jules est une figure singulière de la chanson française. Autodidacte, il commence la musique après des expériences de théâtre et de dessin, et se consacre à ses chansons dès 1994. Résolument libre, il refuse les compromis de l’industrie et construit une œuvre originale marquée par des textes poétiques, drôles et acérés, s’accompagnant à la guitare. Baroudeur de la scène, il sera à La Bouche d’Air entouré de son acolyte aux tambours Roland Bourbon et de Frédéric Jouhannet, qui fait danser deux violons avec une jovialité rare. Une date anniversaire, qui sera elle aussi bien singulière.

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Avec 30 ans de carrière, Nicolas Jules compte 2 700 concerts et une douzaine d’albums. Loin de la pression médiatique, il a acquis une notoriété certaine auprès des amoureux de la chanson française.

Thibaut Derien