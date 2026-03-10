Nicolas Krief, photographe La vie rocambolesque des musées

36 Rue des Capucins Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Nicolas Krief, né en 1967, est historien de formation. Mais c’est le métier de photographe qui a retenu son attention. Il a réalisé plusieurs séries d’images, souvent pleines d’humour, prises sur le vif et sans trucage dans les musées, révélant notamment les coulisses des montages d’expositions.

Nicolas Krief, né en 1967, est historien de formation. Mais c’est le métier de photographe qui a retenu son attention. Il a réalisé plusieurs séries d’images, souvent pleines d’humour, prises sur le vif et sans trucage dans les musées, révélant notamment les coulisses des montages d’expositions. .

36 Rue des Capucins Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 29 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nicolas Krief, born in 1967, trained as a historian. But it was photography that caught his eye. He has produced several series of images, often humorous, taken on the spot in museums, revealing behind-the-scenes exhibition set-ups.

L’événement Nicolas Krief, photographe La vie rocambolesque des musées Abbeville a été mis à jour le 2026-03-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME