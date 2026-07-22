Informations pratiques

Gournay-en-Bray

Nicoletta en concert Festival Gospel en Bray

Avenue des Aulnaies Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 16:30:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Ne manquez pas l’événement culturel et musical incontournable du Pays de Bray ! Le festival Gospel en Bray revient pour sa 17e édition, avec un programme riche en artistes de renom !

Retrouvez Nicoletta, l’une des plus grandes voix de la chanson française, pour un concert exceptionnel mêlant ses plus grands succès aux plus beaux standards du gospel et des negro spirituals.

De Mamy Blue, Il est mort le soleil ou Liberté, mon amour à des classiques incontournables tels que Oh Happy Day, Amazing Grace ou Joshua Fit the Battle of Jericho, Nicoletta vous entraîne dans un voyage musical empreint d’émotion, de puissance et de spiritualité. Accompagnée de musiciens d’exception, elle revisite également quelques grands noms de la chanson française avant de conclure avec un final magistral.

Au-delà des concerts, profitez également de masterclass, expositions et conférences pour une immersion complète dans l’univers du gospel du 9 au 29 novembre ! .

Avenue des Aulnaies Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 13 40 17 gospelenbray@gmail.com

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English : Nicoletta en concert Festival Gospel en Bray

L’événement Nicoletta en concert Festival Gospel en Bray Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray