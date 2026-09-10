Nintendo Switch Sport, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Informations pratiques

Nintendo Switch Sport Mercredi 25 novembre, 16h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T16:30:00+01:00 – 2026-11-25T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-25T16:30:00+01:00 – 2026-11-25T18:00:00+01:00

Découverte des jeux «Nintendo Switch Sport» et des différentes activités sportives pour booster son bien être !

A destination des adultes.

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr

Jeux vidéos et bien-être