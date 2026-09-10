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Nintendo Switch Sport, Bibliothèque Maurepas, Rennes

mercredi 25 novembre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes

Nintendo Switch Sport, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurepas
Adresse
32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Nintendo Switch Sport Mercredi 25 novembre, 16h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T16:30:00+01:00 – 2026-11-25T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-25T16:30:00+01:00 – 2026-11-25T18:00:00+01:00

Découverte des jeux «Nintendo Switch Sport» et des différentes activités sportives pour booster son bien être !
A destination des adultes.

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr
Jeux vidéos et bien-être

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