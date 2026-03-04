Niquer la Fatalité, Théâtre Jean-François Voguet, Fontenay-sous-bois, Fontenay-sous-Bois

Niquer la Fatalité Vendredi 6 mars, 20h00 Théâtre Jean-François Voguet, Fontenay-sous-bois Val-de-Marne

Début : 2026-03-06T20:00:00+01:00 – 2026-03-06T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T20:00:00+01:00 – 2026-03-06T22:00:00+01:00

Ce spectacle est le récit initiatique de la construction d’une jeune femme. Estelle Meyer. Avec en creux la protection et le regard de Gisèle Halimi. Comment être femme a été transmis par la famille et la société ? Comment devenir libre de son destin, et échapper à toute prédestination ? Comment tu niques réellement la fatalité ? Comment rire de la catastrophe ? Quelles sont les nuits traversées et les ressources conquises sur le chemin pour enfin s’appartenir et réussir à vivre ? Quels mots et rituels guérissent ?

Dans ce dialogue d’amour avec une Gisèle Halimi morte et vivante à la fois, réelle et pourtant rêvée, un chemin de confidences et de révolte s’ouvre pour réinventer humblement et puissamment ce que c’est que d’être vivant·es. Estelle Meyer fait jaillir d’une expérience collective un baume consolatoire et une joie communicative.

“Niké”, en grec, ça veut dire la victoire. C’est une déesse.

Nous embrasserons la déesse. Nous la porterons sur nos têtes. Nous la brandirons comme un diadème. Ce sera une victoire. Une vraie victoire. On va y arriver, je te jure qu’on y arrivera. On va la niker, la fatalité

Estelle Meyer

Théâtre Jean-François Voguet, Fontenay-sous-bois 18 allée maxime gorki, fontenay sous bois Fontenay-sous-Bois 94120 La Redoute Val-de-Marne Île-de-France

Estelle Meyer, Margaux Eskenazi, Phénomènes

Caroline Dubois