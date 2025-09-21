Nitcho Reinhardt Trio Le Son de la Terre PARIS 05

Nitcho Reinhardt Trio Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 12 mars 2026.

Lorsque l’on est guitariste, l’héritage d’un tel patronyme, Reinhardt peut être lourd à porter. Nitcho s’en montre digne, c’est le message transmis par l’illustre figure tutélaire qui frappe dès les premieres note. Cette farouche liberté qui oblige sans contrainte à suivre son propre sillon, à emprunté une voie (voix) unique et sincère. Cette vibration fauve et généreuse, pure, immédiatement l’auditoire.

Nitcho Reinhardt guitare solo, François Gozlan guitare Rythmique, Tristan Loriaut Contrebasse

Nitcho Reinhardt, compositeur autodidacte bercé depuis son enfance par la musiques de Django Reinhardt. Gardien du temple du jazz Manouche, arpente de nombreuses scènes Nationales et internationales.

Le jeudi 12 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05