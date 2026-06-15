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“NITS DE LA CELLERA” NIT D’AQUI Pézilla-la-Rivière

“NITS DE LA CELLERA” NIT D’AQUI Pézilla-la-Rivière

“NITS DE LA CELLERA” NIT D’AQUI Pézilla-la-Rivière vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : 48 Avenue de la République

Ville : 66370 Pézilla-la-Rivière

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Pézilla-la-Rivière

“NITS DE LA CELLERA” NIT D’AQUI

48 Avenue de la République Pézilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Le festival des Nits de la Cellera se déroule dans le cœur du village du 19 juin au 19 septembre 2026. Un voyage musical estival à ne pas manquer!
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48 Avenue de la République Pézilla-la-Rivière 66370 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 00 10 

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English :

The Nits de la Cellera festival takes place in the heart of the village from June 19 to September 19, 2026. A summer musical journey not to be missed!

L’événement “NITS DE LA CELLERA” NIT D’AQUI Pézilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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