NİYAZİ KOYUNCU + Jupîya, Alhambra, Genève
NİYAZİ KOYUNCU + Jupîya, Alhambra, Genève dimanche 31 mai 2026.
NİYAZİ KOYUNCU + Jupîya Dimanche 31 mai, 19h00 Alhambra
CHF 25.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T19:00:00+02:00 – 2026-05-31T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-31T19:00:00+02:00 – 2026-05-31T22:30:00+02:00
NİYAZİ KOYUNCU
L’un des représentants importants de la musique de la mer Noire, Niyazi Koyuncu, rencontre son public avec un style unique qui réunit les mélodies traditionnelles de la mer Noire et une approche musicale moderne.
Avec sa voix puissante, son interprétation singulière et son énergie sincère sur scène, l’artiste mêle les riches mélodies de la culture de la mer Noire aux sonorités contemporaines, créant ainsi une musique qui porte à la fois les traces du passé et une sensibilité actuelle.
En interprétant des chansons en turc ainsi que dans les langues de la région de la mer Noire, Niyazi Koyuncu touche un large public et établit un lien fort avec ses auditeurs grâce à une interprétation empreinte d’émotion.
Grâce à sa présence scénique authentique et à des performances qui font ressentir toute la force unificatrice de la musique, Niyazi Koyuncu poursuit son parcours en tant qu’une figure marquante qui fait vivre l’esprit de la musique de la mer Noire.
Première partie : Jupîya
Jupîya est un groupe de musique acoustique qu’il faut amplifier. Notre groupe est composé de quatre musiciens. Notre répertoire est constitué de morceaux, allant de 3 à 7 minutes, en provenance d’Anatolie et de Mésopotamie.
Horaires (sous réserve de modifications) :
Ouverture des portes : 18h00
Concert : 19h00
Renseignements (organisateur) :
Albatros Association Culture et de Solidarité
Tél : 0795416604 ou 0764143166
e-mail : albatros.association.geneve@gmail.com
Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/niyazi-koyuncu-jupiya/6d32b65f-dc3d-42fd-86d3-b598b253b62e/events/390262 »}] [{« link »: « mailto:albatros.association.geneve@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/
Association Albatros présente : Niyazi Koyuncu + Jupîya en concert à l’Alhambra, le 31 mai 2026
DR
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