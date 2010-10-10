No Man’s Land Guinguette O’Lac Cabannes

Cabannes

No Man’s Land

Samedi 11 juillet 2026 de 19h à 0h. Guinguette O’Lac Chemin des Courses Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11

No Man’s Land La soirée 100% Femmes qui va faire vibrer l’été.

No Man’s Land La soirée 100% Femmes qui va faire vibrer l’été.



Prépare-toi pour une soirée unique, libre, festive et bienveillante, pensée exclusivement pour les femmes.

Que tu viennes seule, entre copines ou pour faire de nouvelles rencontres, ici tout est réuni pour que tu te sentes à l’aise, en sécurité et totalement toi-même.



OCTAVIA DJ aux platines !

La DJ n°1 en France des soirées femmes débarque pour retourner le dancefloor.

Connue pour son énergie incroyable, ses sets explosifs et sa capacité à créer une ambiance ultra feel good, OCTAVIA transforme chaque soirée en moment inoubliable.

Des sons qui rassemblent, une vibe libérée, des femmes qui dansent sans pression, sans jugement… juste du plaisir, du partage et une énergie folle jusqu’à minuit.



Girlz Are Fun Corner

Un espace spécialement dédié aux femmes venant seules.

Parce qu’on sait qu’il n’est pas toujours facile d’arriver solo, ce coin permettra de rencontrer d’autres filles, échanger, rire et créer de nouvelles connexions dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.



Des exposantes seront également présentes pour vous faire découvrir leurs univers, leurs créations et leurs passions.



Boissons & restauration sur place.

Le tout dans un cadre magnifique avec vue sur le lac… parfait pour rafraîchir l’atmosphère d’une soirée qui promet d’être très chaude. .

Guinguette O’Lac Chemin des Courses Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 08 87 87

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English :

No Man’s Land The all-female night that’s going to rock the house.

L’événement No Man’s Land Cabannes a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence