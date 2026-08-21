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No Remorse Live, Les Copains d’Abord, Fontenay-le-Fleury

samedi 24 octobre 2026 · Les Copains d'Abord · Fontenay-le-Fleury

No Remorse Live, Les Copains d’Abord, Fontenay-le-Fleury

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Les Copains d'Abord
Adresse
1ter rue Mansart, 78330 Fontenay-le-Fleury
Ville
78330 Fontenay-le-Fleury
Département
Yvelines

No Remorse Live Samedi 24 octobre, 20h00 Les Copains d’Abord Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:00:00+02:00

Tribute Métallica

Les Copains d’Abord 1ter rue Mansart, 78330 Fontenay-le-Fleury Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France
No Remorse Live

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