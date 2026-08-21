No Remorse Live, Les Copains d’Abord, Fontenay-le-Fleury

Informations pratiques

No Remorse Live Samedi 24 octobre, 20h00 Les Copains d’Abord Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:00:00+02:00

Tribute Métallica

Les Copains d’Abord 1ter rue Mansart, 78330 Fontenay-le-Fleury Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France

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