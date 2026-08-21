AGENDA · Fontenay-le-Fleury
No Remorse Live, Les Copains d’Abord, Fontenay-le-Fleury
samedi 24 octobre 2026 · Les Copains d'Abord · Fontenay-le-Fleury
Informations pratiques
No Remorse Live Samedi 24 octobre, 20h00 Les Copains d’Abord Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:00:00+02:00
Tribute Métallica
Les Copains d’Abord 1ter rue Mansart, 78330 Fontenay-le-Fleury Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France
No Remorse Live