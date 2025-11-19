NOAM SINSEAU – GRAND PALAIS – THEATRE LOUIS PASTEUR Lille

NOAM SINSEAU Début : 2026-10-17 à 20:00. Tarif : – euros.

TCHOLÉLÉ PRODUCTIONS PRÉSENTE : NOAM SINSEAUMakoumè Superstar : Le stand-up qui brille sans crier !Entre blagues tranchantes, voguing qui slay et moments de poésie, Noam Sinseau nous embarque dans un voyage unique, de la Martinique à Paris. Identité, émancipation, et paillettes sont au programme dans ce spectacle où Noam casse les codes du genre avec humour et sincérité. Préparez-vous à devenir des superstars !Réserve ta place pour cette célébration déjantée de la différence et de la liberté.

GRAND PALAIS – THEATRE LOUIS PASTEUR 1, BOULEVARD DES CITÉS-UNIES 59000 Lille 59