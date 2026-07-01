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Noche Cubana Le Luz Saint-Georges-de-Luzençon

samedi 18 juillet 2026 · Saint-Georges-de-Luzençon

Noche Cubana Le Luz Saint-Georges-de-Luzençon

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Adresse
Bar Brasserie le Luz
Ville
12100 Saint-Georges-de-Luzençon
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Georges-de-Luzençon

Noche Cubana Le Luz

Bar Brasserie le Luz Saint-Georges-de-Luzençon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Soirée salsa au Luz’ comme tous les 3 èmes samedi du mois tout au long de l’année , dès 21h initiation avec Yuskiel en terrasse. Puis ambiance salsa latino rock toute la soirée jusqu’à 1h
Pensez à réserver une table pour grignoter quelques tapas
Infos et résas 05 65 62 35 51   .

Bar Brasserie le Luz Saint-Georges-de-Luzençon 12100 Aveyron Occitanie +33 7 43 65 90 33  restaurantleluz@gmail.com

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English :

L’événement Noche Cubana Le Luz Saint-Georges-de-Luzençon a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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