Informations pratiques

Saint-Georges-de-Luzençon

Soirée années 80 Rock- Le Luz

Bar Brasserie le Luz Saint-Georges-de-Luzençon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Soirée années 80/rock au Luz’, à partir de 21h. Restauration sur place à partir de 19h sur la terrasse ou à la guinguette au bord de l’eau.

Revivez les années 80 tout au long de la soirée, piste de danse intérieure et extérieure.

Infos et résas 05 65 62 35 51 .

Bar Brasserie le Luz Saint-Georges-de-Luzençon 12100 Aveyron Occitanie +33 7 43 65 90 33 restaurantleluz@gmail.com

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English :

L’événement Soirée années 80 Rock- Le Luz Saint-Georges-de-Luzençon a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)