Soirée années 80 Rock- Le Luz Saint-Georges-de-Luzençon
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Georges-de-Luzençon
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Luzençon
Soirée années 80 Rock- Le Luz
Bar Brasserie le Luz Saint-Georges-de-Luzençon Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Soirée années 80/rock au Luz’, à partir de 21h. Restauration sur place à partir de 19h sur la terrasse ou à la guinguette au bord de l’eau.
Revivez les années 80 tout au long de la soirée, piste de danse intérieure et extérieure.
Infos et résas 05 65 62 35 51 .
Bar Brasserie le Luz Saint-Georges-de-Luzençon 12100 Aveyron Occitanie +33 7 43 65 90 33 restaurantleluz@gmail.com
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English :
L’événement Soirée années 80 Rock- Le Luz Saint-Georges-de-Luzençon a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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