Informations pratiques

Béziers

FESTIVAL D’AUTOMNE NOCHE DE ORO

15bis Boulevard de la Liberté Béziers Hérault

Tarif : 62 – 62 – 62 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-10-02

fin : 2027-10-02

Date(s) :

2027-10-02

Un voyage musical au cœur de la péninsule ibérique, entre chants d’amour, romances et pièces instrumentales, où poésie et musique célèbrent les passions humaines.

Dans le cadre du Festival d’Automne 2026.

Ce concert propose un voyage à une époque où la péninsule ibérique connaît un extraordinaire rayonnement culturel. Les arts se rencontrent alors dans les cours aristocratiques et les salons, donnant naissance à un répertoire raffiné où la voix dialogue étroitement avec les instruments à cordes pincées. Entre chants d’amour, romances populaires et pièces instrumentales, ce programme révèle toute la richesse expressive de la tradition ibérique où musique et poésie s’unissent pour donner voix aux passions humaines

Le concert sera suivi d’un cocktail de prestige.

A partir de 12 ans. .

15bis Boulevard de la Liberté Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 01 85 35 theatredesvarietes@beziers-mediterranee.fr

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English : FESTIVAL D’AUTOMNE NOCHE DE ORO

Embark on a journey into the heart of 16th- and 17th-century Spanish music.

L’événement FESTIVAL D’AUTOMNE NOCHE DE ORO Béziers a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34