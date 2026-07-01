Nocturne : À la découverte des métiers du musée, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry

Informations pratiques

Nocturne : À la découverte des métiers du musée Dimanche 20 septembre, 18h00 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Profitez de cette soirée pour rencontrer les professionnels du musée ! De la conservation à la régie des œuvres, en passant par la conception des expositions ou la gestion d’une artothèque, découvrez les métiers nécessaires à notre fonctionnement quotidien… et repartez avec un souvenir du musée !

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479337503 https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

Profitez de cette soirée pour rencontrer les professionnels du musée ! De la conservation à la régie des œuvres, en passant par la conception des expositions ou la gestion d’une artothèque, découvrez…

© Marion Bosa