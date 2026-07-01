Nocturne à l’Écomusée boulevard de La Charente Port-des-Barques

vendredi 31 juillet 2026 · boulevard de La Charente · Port-des-Barques

Informations pratiques

Port-des-Barques

Nocturne à l’Écomusée

boulevard de La Charente Les Cabanes de l’Estuaire / Écomusée de Port des Barques Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-14

Venez partager une soirée conviviale à la découverte des richesses du patrimoine maritime de Port-des-Barques. Un programme d’animations attend petits et grands.

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boulevard de La Charente Les Cabanes de l’Estuaire / Écomusée de Port des Barques Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com

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English : Evening Open Day at the Ecomuseum

Come and enjoy a convivial evening discovering the rich maritime heritage of Port-des-Barques. A programme of entertainment awaits young and old alike.

L’événement Nocturne à l’Écomusée Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan