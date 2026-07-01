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AGENDA · Port-des-Barques

Nocturne à l’Écomusée boulevard de La Charente Port-des-Barques

vendredi 31 juillet 2026 · boulevard de La Charente · Port-des-Barques

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
boulevard de La Charente
Adresse
Les Cabanes de l'Estuaire / Écomusée de Port des Barques
Ville
17730 Port-des-Barques
Département
Charente-Maritime
Tarif
40 40 40

Port-des-Barques

Nocturne à l’Écomusée

boulevard de La Charente Les Cabanes de l’Estuaire / Écomusée de Port des Barques Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-14

Venez partager une soirée conviviale à la découverte des richesses du patrimoine maritime de Port-des-Barques. Un programme d’animations attend petits et grands.
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boulevard de La Charente Les Cabanes de l’Estuaire / Écomusée de Port des Barques Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19  ecomuseeportdesbarques@gmail.com

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English : Evening Open Day at the Ecomuseum

Come and enjoy a convivial evening discovering the rich maritime heritage of Port-des-Barques. A programme of entertainment awaits young and old alike.

L’événement Nocturne à l’Écomusée Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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