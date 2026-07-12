Informations pratiques

Port-des-Barques

Port-des-Barques en Fête

Sur le Lac des Rouches Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Partager une journée et une soirée conviviale et festive à Port-des-Barques !

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Sur le Lac des Rouches Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 19 91 48 comitedesfetesdelestuaire@gmail.com

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English : Port-des-Barques Festival

Come and enjoy a fun-filled, festive day and evening in Port-des-Barques!

L’événement Port-des-Barques en Fête Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan