Port-des-Barques en Fête Port-des-Barques
samedi 8 août 2026 · Port-des-Barques
Informations pratiques
Port-des-Barques
Port-des-Barques en Fête
Sur le Lac des Rouches Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Partager une journée et une soirée conviviale et festive à Port-des-Barques !
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Sur le Lac des Rouches Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 19 91 48 comitedesfetesdelestuaire@gmail.com
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English : Port-des-Barques Festival
Come and enjoy a fun-filled, festive day and evening in Port-des-Barques!
L’événement Port-des-Barques en Fête Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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