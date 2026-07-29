Informations pratiques

Monpazier

Nocturne au Bastideum

8 Rue Galmot Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

A la tombée de la nuit, à la lueur des bougies, Dame Clothilde vous attend pour une visite nocturne en plein cœur de la vie de la bastide au Moyen-Age. .

8 Rue Galmot Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 12 12

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English : Nocturne au Bastideum

L’événement Nocturne au Bastideum Monpazier a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides