AGENDA · Monpazier
Nocturne au Bastideum Monpazier
mercredi 12 août 2026 · Monpazier
Informations pratiques
Monpazier
Nocturne au Bastideum
8 Rue Galmot Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
A la tombée de la nuit, à la lueur des bougies, Dame Clothilde vous attend pour une visite nocturne en plein cœur de la vie de la bastide au Moyen-Age. .
8 Rue Galmot Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 12 12
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English : Nocturne au Bastideum
L’événement Nocturne au Bastideum Monpazier a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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