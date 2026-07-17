Nocturne au labyrinthe de Coutances Bricqueville-la-Blouette
mercredi 5 août 2026 · Bricqueville-la-Blouette
Informations pratiques
Bricqueville-la-Blouette
Nocturne au labyrinthe de Coutances
3 Route de Saint-Jouvin Bricqueville-la-Blouette Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05 21:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Le labyrinthe de Coutances, osez l’aventure… dans le noir ! A l’aide de vos lampes, parcourez les allées du labyrinthe pour en découvrir ses secrets et tenter d’en sortir avant le lever du soleil..
Rendez-vous à 21h les 5 et 12 août. Billetterie sur place de 21h à 21h30.
Rendez-vous à 20h30 les 19 et 26 août. Billetterie sur place de 20h30 à 21h. .
3 Route de Saint-Jouvin Bricqueville-la-Blouette 50200 Manche Normandie +33 6 52 81 44 73 info@labyrinthecoutances.com
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English : Nocturne au labyrinthe de Coutances
L’événement Nocturne au labyrinthe de Coutances Bricqueville-la-Blouette a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme