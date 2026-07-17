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AGENDA · Bricqueville-la-Blouette

Nocturne au labyrinthe de Coutances Bricqueville-la-Blouette

mercredi 12 août 2026 · Bricqueville-la-Blouette

Nocturne au labyrinthe de Coutances Bricqueville-la-Blouette

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
3 Route de Saint-Jouvin
Ville
50200 Bricqueville-la-Blouette
Département
Manche
Tarif

Bricqueville-la-Blouette

Nocturne au labyrinthe de Coutances

3 Route de Saint-Jouvin Bricqueville-la-Blouette Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12 21:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Le labyrinthe de Coutances, osez l’aventure… dans le noir ! A l’aide de vos lampes, parcourez les allées du labyrinthe pour en découvrir ses secrets et tenter d’en sortir avant le lever du soleil..

Rendez-vous à 21h les 5 et 12 août. Billetterie sur place de 21h à 21h30.
Rendez-vous à 20h30 les 19 et 26 août. Billetterie sur place de 20h30 à 21h.   .

3 Route de Saint-Jouvin Bricqueville-la-Blouette 50200 Manche Normandie +33 6 52 81 44 73  info@labyrinthecoutances.com

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English : Nocturne au labyrinthe de Coutances

L’événement Nocturne au labyrinthe de Coutances Bricqueville-la-Blouette a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme

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