Nocturne au Musée de Borda Musée de Borda Dax

Informations pratiques

Dax

Nocturne au Musée de Borda

Musée de Borda 11 bis rue des carmes Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Découverte des réserves du musée, qui ouvrent leurs portes de manière exceptionnelle l’espace d’une soirée. L’occasion de révéler les très nombreux trésors qu’elles conservent et qui embrassent des thématiques diverses archéologie, beaux-arts, sciences, ethnographie.

Visite commentée également à 20h et 21h30 Sur inscription 05 58 74 12 91 ou musee@dax.fr .

Musée de Borda 11 bis rue des carmes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91 musee@dax.fr

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English : Nocturne au Musée de Borda

L’événement Nocturne au Musée de Borda Dax a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grand Dax