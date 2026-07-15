Nocturne au Musée de Borda Musée de Borda Dax
jeudi 6 août 2026 · Musée de Borda · Dax
Informations pratiques
Dax
Nocturne au Musée de Borda
Musée de Borda 11 bis rue des carmes Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Découverte des réserves du musée, qui ouvrent leurs portes de manière exceptionnelle l’espace d’une soirée. L’occasion de révéler les très nombreux trésors qu’elles conservent et qui embrassent des thématiques diverses archéologie, beaux-arts, sciences, ethnographie.
Visite commentée également à 20h et 21h30 Sur inscription 05 58 74 12 91 ou musee@dax.fr .
Musée de Borda 11 bis rue des carmes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91 musee@dax.fr
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English : Nocturne au Musée de Borda
L’événement Nocturne au Musée de Borda Dax a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grand Dax
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