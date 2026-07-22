UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dax

Visite guidée On entre en féria ! RDV Office de Tourisme Dax

jeudi 6 août 2026 · RDV Office de Tourisme · Dax

Visite guidée On entre en féria ! RDV Office de Tourisme Dax

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
RDV Office de Tourisme
Adresse
Cours Foch
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Dax

Visite guidée On entre en féria !

RDV Office de Tourisme Cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Présentation de la Feria; cette tradition ancestrale, annuelle, autour du 15/08 et qui consiste à suspendre le temps, pendant 5 jours et 5 nuits…
Origine, historique, organisation, programme et temps forts, traditions, symboles de cet évènement, durant lequel le cœur de milliers de festayres bat plus vite…   .

RDV Office de Tourisme Cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée On entre en féria !

L’événement Visite guidée On entre en féria ! Dax a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Grand Dax

À voir aussi à Dax (Landes)