Démonstration Pelote Basque Trinquet des Charmilles Dax
mercredi 22 juillet 2026 · Trinquet des Charmilles · Dax
Informations pratiques
Dax
Démonstration Pelote Basque
Trinquet des Charmilles 42 av Paul Doumer Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22 19:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Démonstration de Pelote Basque avec joueurs de première série. Tous les mercredis du mois de juillet. Sur place, commentaires, explications et expositions. .
Trinquet des Charmilles 42 av Paul Doumer Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 72 78 24 trinquetdescharmilles@yahoo.fr
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English : Démonstration Pelote Basque
L’événement Démonstration Pelote Basque Dax a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Grand Dax
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