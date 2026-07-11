Démonstration Pelote Basque Trinquet des Charmilles Dax

Informations pratiques

Dax

Démonstration Pelote Basque

Trinquet des Charmilles 42 av Paul Doumer Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22 19:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Démonstration de Pelote Basque avec joueurs de première série. Tous les mercredis du mois de juillet. Sur place, commentaires, explications et expositions. .

Trinquet des Charmilles 42 av Paul Doumer Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 72 78 24 trinquetdescharmilles@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Démonstration Pelote Basque

L’événement Démonstration Pelote Basque Dax a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Grand Dax