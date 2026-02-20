Visite guidée Honneur aux dames Dax

Visite guidée Honneur aux dames

En octobre, honneur aux dames … L’Histoire est très souvent réservée aux hommes. Il est temps de faire une place plus importante aux femmes. Cette visite, proposée par les 3 guides conférencières de l’Office de Tourisme, en sera l’occasion. Le voile sera alors levé sur 9 Landaises, parfois méconnues du grand public et néanmoins, chacune dans son domaine, a été une femme d’exception.

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , merci de vous doter d’oreillettes avec prise Jack (ou d’un casque avec prise Jack).

Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente à 1€. .

