Café linguistique French Pub  Chez Nous  Dax

Dax

Café linguistique

French Pub Chez Nous 8 Cr Gallieni Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:00:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Les volontaires européens de la Maison de l’Europe des Landes WIPSEE vous convient chaque mardi à participer à un temps d’échanges en anglais. Ces rencontres sont l’occasion idéale de pratiquer la langue dans une ambiance détendue, peu importe votre niveau.

Dans le cadre du Joli Mois de l’Europe, les échanges mettront l’Union européenne à l’honneur. Venez partager vos expériences, découvrir son fonctionnement et sa diversité culturelle. .

French Pub Chez Nous 8 Cr Gallieni Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine vanessavarela.wipsee@gmail.com

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English : Café linguistique

L’événement Café linguistique Dax a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax