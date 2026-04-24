Animation musicale avec le Duo Kleo CASINO Dax
Animation musicale avec le Duo Kleo CASINO Dax samedi 30 mai 2026.
Dax
Animation musicale avec le Duo Kleo
CASINO 8 av Milliès-Lacroix Dax Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez profiter d’une ambiance musicale pop folk avec le dynamique duo Kleo au Casino de Dax.
Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .
CASINO 8 av Milliès-Lacroix Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net
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English : Animation musicale avec le Duo Kleo
L’événement Animation musicale avec le Duo Kleo Dax a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Dax
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