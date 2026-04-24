Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation musicale avec le Duo Kleo CASINO Dax

Animation musicale avec le Duo Kleo CASINO Dax

Animation musicale avec le Duo Kleo CASINO Dax samedi 30 mai 2026.

Lieu : CASINO

Adresse : 8 av Milliès-Lacroix

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Dax

Animation musicale avec le Duo Kleo

CASINO 8 av Milliès-Lacroix Dax Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Venez profiter d’une ambiance musicale pop folk avec le dynamique duo Kleo au Casino de Dax.
Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations).   .

CASINO 8 av Milliès-Lacroix Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77  marketing@casino-dax.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation musicale avec le Duo Kleo

L’événement Animation musicale avec le Duo Kleo Dax a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Dax

À voir aussi à Dax (Landes)