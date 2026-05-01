Concert vocal Chapelle de l’hôpital thermal Dax
Concert vocal Chapelle de l’hôpital thermal Dax mercredi 20 mai 2026.
Dax
Concert vocal
Chapelle de l’hôpital thermal 1 rue Labadie Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:30:00
fin : 2026-05-20 17:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Une voix, une Viole de Gambe, une Vihuela, un Luth et un Théorbe pour un voyage musical au sein des cours d’Europe à la Renaissance, en France, en Espagne, en Angleterre et en Italie.
Par l’Ensemble Aliénor d’Aquitaine. .
Chapelle de l’hôpital thermal 1 rue Labadie Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 28 66 14 chantal.marchenay@gmail.com
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English : Concert vocal
L’événement Concert vocal Dax a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Grand Dax