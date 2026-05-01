Concert vocal Chapelle de l’hôpital thermal Dax

Dax

Concert vocal

Chapelle de l’hôpital thermal 1 rue Labadie Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 16:30:00

fin : 2026-05-20 17:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Une voix, une Viole de Gambe, une Vihuela, un Luth et un Théorbe pour un voyage musical au sein des cours d’Europe à la Renaissance, en France, en Espagne, en Angleterre et en Italie.

Par l’Ensemble Aliénor d’Aquitaine. .

Chapelle de l’hôpital thermal 1 rue Labadie Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 28 66 14 chantal.marchenay@gmail.com

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English : Concert vocal

L’événement Concert vocal Dax a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Grand Dax