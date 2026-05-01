Dîner dansant Rue Racine Dax

Dax

Dîner dansant

Rue Racine Ferme de la torte Dax Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 01:00:00

Date(s) :

2026-05-30

A l’occasion des fêtes du quartier de la Torte animation Chantal Soulu.

Menu Garbure faux filets frites salade fromage dessert 20€ vin non compris

réservation au 06.12.92.22.53 .

Rue Racine Ferme de la torte Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 92 22 53

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English : Dîner dansant

L’événement Dîner dansant Dax a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grand Dax