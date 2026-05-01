Dîner dansant Rue Racine Dax
Dîner dansant Rue Racine Dax samedi 30 mai 2026.
Dax
Dîner dansant
Rue Racine Ferme de la torte Dax Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 01:00:00
Date(s) :
2026-05-30
A l’occasion des fêtes du quartier de la Torte animation Chantal Soulu.
Menu Garbure faux filets frites salade fromage dessert 20€ vin non compris
réservation au 06.12.92.22.53 .
Rue Racine Ferme de la torte Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 92 22 53
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English : Dîner dansant
L’événement Dîner dansant Dax a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grand Dax
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