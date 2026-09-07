Nocturne aux jardins, Château d’Ouge, Ouge

Informations pratiques

Nocturne aux jardins Samedi 19 septembre, 18h00 Château d’Ouge Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

La Nocturne aux Jardins propose au visiteur une promenade aux lampions dans les jardins du château

Le parc prend alors une dimension spectaculaire et mystérieuse !

Sur place, vous pourrez déguster de la pizza dans le four à pain, crêpes, buvette.

Château d’Ouge 3 Rue du Colombier 70500 Ouge Ouge 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0699051166 Le château d’Ouge fut érigé en 1553. Sa construction est défensive avec ses tours poivrières, sa bretèche, ses bouches à feu.

Il est entouré d’un jardin remarquable conçu à partir de 1980 par Messieurs Jean-Louis et Bernard Bajolet. L’ensemble est composé d’une cour Renaissance, un jardin à la Française, un parc à l’Anglaise, un jardin japonais et un arboretum dont une collection d’une trentaine de sortes de chênes. Les nombreux végétaux sont, pour la plupart, étiquetés. 4€ pour les plus de 12 ans

La Nocturne aux Jardins

©severinevanelslande