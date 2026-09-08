Nocturne croquis, Musée d’arts de Nantes, Nantes
jeudi 8 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Nocturne croquis 8 octobre 2026 – 27 mai 2027, certains jeudis Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Gratuit. Sans réservation dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T19:15:00+02:00 – 2026-10-08T20:45:00+02:00
Fin : 2027-05-27T19:15:00+02:00 – 2027-05-27T20:45:00+02:00
Découvrez les collections avec un autre regard. Crayon en main. Observez, esquissez et dessinez. Une médiatrice sera présente pour guider votre regard.
Durée : en continu de 19h15 à 20h45
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Partez à la découverte des collections du musée crayon en main.
© Musée d’arts de Nantes – photo : C. Clos
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !!, Station Bottière, Nantes 8 septembre 2026
- Les mardis couture créative, Le 20 mille, Nantes 8 septembre 2026
- Façonne ta coupelle : Atelier de modelage en argile autodurcissante Le 20 mille Nantes 9 septembre 2026
- Les lectures Nature Parc du Grand Blottereau Nantes 9 septembre 2026
- Inventaire participatif de limaces et d’escargots Parc du Grand Blottereau Nantes 9 septembre 2026