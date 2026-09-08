Nocturne croquis, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Nocturne croquis 8 octobre 2026 – 27 mai 2027, certains jeudis Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit. Sans réservation dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T19:15:00+02:00 – 2026-10-08T20:45:00+02:00

Fin : 2027-05-27T19:15:00+02:00 – 2027-05-27T20:45:00+02:00

Découvrez les collections avec un autre regard. Crayon en main. Observez, esquissez et dessinez. Une médiatrice sera présente pour guider votre regard.

Durée : en continu de 19h15 à 20h45

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/

Partez à la découverte des collections du musée crayon en main.

© Musée d’arts de Nantes – photo : C. Clos