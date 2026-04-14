Nocturne cycliste de Bletterans Zone Sous le Moulin Bletterans

Bletterans

Nocturne cycliste de Bletterans

Zone Sous le Moulin Chemin de Sous le Moulin Bletterans Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 16:00:00

fin : 2026-07-13 21:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Course cycliste U17, Access 1-2-3-4 et Open 2/3, avec buvette et petite restauration sur place. .

Zone Sous le Moulin Chemin de Sous le Moulin Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 48 74 41 accueil@electricite-favier.fr

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English : Nocturne cycliste de Bletterans

L’événement Nocturne cycliste de Bletterans Bletterans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu