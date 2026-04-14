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Nocturne cycliste de Bletterans Zone Sous le Moulin Bletterans

Nocturne cycliste de Bletterans Zone Sous le Moulin Bletterans lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Zone Sous le Moulin

Adresse : Chemin de Sous le Moulin

Ville : 39140 Bletterans

Département : Jura

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Bletterans

Nocturne cycliste de Bletterans

Zone Sous le Moulin Chemin de Sous le Moulin Bletterans Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 16:00:00
fin : 2026-07-13 21:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Course cycliste U17, Access 1-2-3-4 et Open 2/3, avec buvette et petite restauration sur place.   .

Zone Sous le Moulin Chemin de Sous le Moulin Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 48 74 41  accueil@electricite-favier.fr

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English : Nocturne cycliste de Bletterans

L’événement Nocturne cycliste de Bletterans Bletterans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu

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