Soirée reggae/DUB

18 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Soirée Reggae/Dub en présence d’une équipe de prévention de l’audition (en collaboration avec Timbale Crew) .

18 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 33 73 66 rendezvous@lademi-lune.fr

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English : Soirée reggae/DUB

L’événement Soirée reggae/DUB Bletterans a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu