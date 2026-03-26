Soirée reggae/DUB Bletterans

Soirée reggae/DUB Bletterans jeudi 23 juillet 2026.

Soirée reggae/DUB

18 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Soirée Reggae/Dub en présence d’une équipe de prévention de l’audition (en collaboration avec Timbale Crew)   .

18 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 33 73 66  rendezvous@lademi-lune.fr

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English : Soirée reggae/DUB

L’événement Soirée reggae/DUB Bletterans a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu

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