DON DU SANG Salle des Fêtes Bletterans jeudi 30 juillet 2026.

Salle des Fêtes 1 Rue Louis le Grand Bletterans Jura

Gratuit

16:00:00

19:30:00

2026-07-30

Collecte de sang total organisée par l’EFS

– être âgé(e) de 18 à 70 ans révolus

– apporter sa carte d’identité

– collation offerte .

Salle des Fêtes 1 Rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté jacques.renaud2@wanadoo.fr

