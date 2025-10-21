DON DU SANG Salle des Fêtes Bletterans
DON DU SANG Salle des Fêtes Bletterans jeudi 30 juillet 2026.
DON DU SANG
Salle des Fêtes 1 Rue Louis le Grand Bletterans Jura
16:00:00
19:30:00
2026-07-30
Collecte de sang total organisée par l’EFS
– être âgé(e) de 18 à 70 ans révolus
– apporter sa carte d’identité
– collation offerte .
Salle des Fêtes 1 Rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté jacques.renaud2@wanadoo.fr
