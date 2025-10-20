Les rendez-vous de l’A(rt)DLCA ADLCA Bletterans
Les rendez-vous de l’A(rt)DLCA ADLCA Bletterans jeudi 18 juin 2026.
Les rendez-vous de l’A(rt)DLCA
ADLCA 18 Rue Louis le Grand Bletterans Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:00:00
fin : 2026-06-18 22:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Saison 4, ouvert à tous, entrée au chapeau.
(sous réserve de modification(s) indépendante(s) de notre volonté. D’autres rendez-vous pourront se joindre à la programmation au cours de l’année. Suivez nos réseaux !) .
ADLCA 18 Rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 33 73 66 culture@adlca.fr
English :
German : Les rendez-vous de l’A(rt)DLCA
Italiano :
Espanol :
L’événement Les rendez-vous de l’A(rt)DLCA Bletterans a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu