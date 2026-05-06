Animation commerciale Papa Star Bletterans
Animation commerciale Papa Star Bletterans lundi 15 juin 2026.
Bletterans
Animation commerciale Papa Star
65 Rue Louis le Grand Bletterans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-15
Animation commerciale organisée par l’Union commerciale de Bletterans. A gagner 5 bons d’achats de 100€. .
65 Rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 11 22 ucia.bletterans@orange.fr
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English : Animation commerciale Papa Star
L’événement Animation commerciale Papa Star Bletterans a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme JurAbsolu
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