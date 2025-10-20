Truckstival Bletterans

Truckstival Bletterans samedi 6 juin 2026.

Truckstival

Zone artisanale du Moulin Bletterans Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

2026-06-06 2026-06-07

Le Truckstival rassemblera plus de 350 camions décorés, tuning, anciens ou américains, venus de toute la France et d’Europe.

Au-delà du spectacle, le Truckstival met en avant des valeurs de respect, de passion et de convivialité, avec tout au long du week-end des démonstrations, animations familiales et expositions variées.

Le site ouvrira samedi en fin de matinée pour une journée rythmée par les animations et une grande soirée festive concert, feu d’artifice et DJ.

Le dimanche, le public pourra à nouveau profiter des expositions, rencontrer ces passionnés et découvrir les véhicules.

Le Truckstival est une fête populaire et solidaire, portée par des bénévoles passionnés et soutenue par les acteurs économiques et institutionnels du territoire.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de camions, de musique et de bonne humeur ! .

Zone artisanale du Moulin Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 53 08 85 eventstruckspassion@gmail.com

German : Truckstival

