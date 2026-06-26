Nocturne de la biodiversité à la ferme de Quincé Ferme de Quincé Rennes mercredi 22 juillet 2026.

Nocturne de la biodiversité à la ferme de Quincé Ferme de Quincé Rennes Mercredi 22 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine

Veillée nocturne pour observer les papillons, les insectes et les amphibiens à la tombée de la nuit

### **Le mercredi 22 juillet, rendez-vous à la ferme de Quincé pour une veillée spéciale biodiversité à la tombée de la nuit.**

De 19h à 23h, venez observer les insectes, les papillons, les amphibiens nocturnes qui peuplent le jardin, et apprendre à mieux les connaître.

Angèle et Robin, naturalistes passionnés, vous invitent à venir observer et vous familiariser avec la faune nocturne (papillons, amphibiens..) dans le jardin de la ferme de Quincé et dans le parc qui l’entoure, grâce à des dispositifs lumineux. L’atelier s’achèvera par une dégustation de chamallow grillés.

accès gratuit sur inscription (places limitées) – envoyer un mail à l’adresse [biodiversite@quince.bzh](mailto:biodiversite@quince.bzh) en précisant le nombre et l’âge des participants.

lieu : la ferme de quincé, lieu dit le haut quincé, Rennes.

accès à pied, à vélo, en trottinette, en fauteuil ou en bus (ligne C4 arrêt Dulac, ligne 12 arrêt Mandela, ligne 52 ou 68 arrêt Robiquette). L’accès au chemin du haut quincé est interdit aux voitures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-22T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-22T23:00:00.000+02:00

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animation@quince.bzh 07 69 57 96 79

Ferme de Quincé Ferme de Quincé, Le Haut Quincé, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35760 Ille-et-Vilaine



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