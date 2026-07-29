Nocturne de l’exposition Jean DUBUFFET La Houle du virtuel Palais des Arts et du Festival Dinard
mercredi 5 août 2026 · Palais des Arts et du Festival · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Nocturne de l’exposition Jean DUBUFFET La Houle du virtuel
Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Visitez l’exposition de l’artiste Jean Dubuffet à l’occasion de cette nocturne.
La houle du virtuel propose une immersion approfondie dans l’un de ses cycles les plus emblématiques et les plus prolifiques L’Hourloupe. À travers un ensemble de cent cinquante oeuvres (peintures, dessins, sculptures, maquettes, etc.), le parcours retrace la genèse et les développements successifs de cet univers graphique immédiatement reconnaissable, fait de lignes sinueuses et hachurées aux tonalités de rouge, bleu, blanc et noir.
De 18h00 à 22h00. .
Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00
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English :
L’événement Nocturne de l’exposition Jean DUBUFFET La Houle du virtuel Dinard a été mis à jour le 2026-07-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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