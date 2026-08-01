Nocturne de Lisieux plage soirée Tango Lisieux
mercredi 26 août 2026 · Lisieux
Informations pratiques
Lisieux
Nocturne de Lisieux plage soirée Tango
13 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26 23:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Profitez d’une soirée musicale et festive lors de la seconde nocturne de Lisieux Plage.
Mercredi 26 août, profitez d’une soirée musicale et festive lors de la seconde nocturne de Lisieux Plage.
Dès 18h
• Marché nocturne
À partir de 19h
• Urban Lexodance
• Marché nocturne
• Stand maquillage
Puis à partir de 19h30
• Initiation au tango
• Concert par Llamas del Tango
Une soirée gratuite et conviviale à partager en famille ou entre amis. .
13 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie
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English : Nocturne de Lisieux plage soirée Tango
Come and enjoy an evening of music and festivities at the second ‘Nocturne’ event at Lisieux Plage.
L’événement Nocturne de Lisieux plage soirée Tango Lisieux a été mis à jour le 2026-08-06 par Calvados Attractivité
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