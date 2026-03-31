Nocturne du Musée Promenade Montée du Parc Saint-Benoît Digne-les-Bains

Nocturne du Musée Promenade

Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Le Musée Promenade vous ouvre ses portes pour une nocturne festive et vous invite à découvrir Devenir Montagne , un spectacle mêlant musique, mouvement et récits sensibles pour explorer nos liens avec le vivant et les paysages de montagne.

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Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156 Digne-les-Bains 04990 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70 museepromenade@provencealpesagglo.fr

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English :

The Musée Promenade opens its doors for a festive nocturne and invites you to discover Devenir Montagne , a show combining music, movement and sensitive narratives to explore our links with living beings and mountain landscapes.

L’événement Nocturne du Musée Promenade Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains