Nocturne du Musée Promenade Montée du Parc Saint-Benoît Digne-les-Bains
Nocturne du Musée Promenade Montée du Parc Saint-Benoît Digne-les-Bains jeudi 16 juillet 2026.
Nocturne du Musée Promenade
Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Le Musée Promenade vous ouvre ses portes pour une nocturne festive et vous invite à découvrir Devenir Montagne , un spectacle mêlant musique, mouvement et récits sensibles pour explorer nos liens avec le vivant et les paysages de montagne.
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Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156 Digne-les-Bains 04990 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70 museepromenade@provencealpesagglo.fr
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English :
The Musée Promenade opens its doors for a festive nocturne and invites you to discover Devenir Montagne , a show combining music, movement and sensitive narratives to explore our links with living beings and mountain landscapes.
L’événement Nocturne du Musée Promenade Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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