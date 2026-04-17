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Nocturne en char à voile Hauteville-sur-Mer

Nocturne en char à voile Hauteville-sur-Mer

Nocturne en char à voile Hauteville-sur-Mer samedi 20 juin 2026.

Adresse : 4 Avenue du Sud

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Hauteville-sur-Mer

Nocturne en char à voile

4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Nocturne en char à voile à Hauteville-sur-Mer.
Séance encadrée et apéro au coucher de soleil.
Sur réservation. RDV le 20 juin à 19h30.   .

4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 58 37 

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English : Nocturne en char à voile

L’événement Nocturne en char à voile Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme

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