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AGENDA · Saint-Front-sur-Lémance

Nocturne Saint-Front-sur-Lémance

mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Front-sur-Lémance

Nocturne Saint-Front-sur-Lémance

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Château de Bonaguil
Ville
47500 Saint-Front-sur-Lémance
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Saint-Front-sur-Lémance

Nocturne

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 22:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Ouverture jusqu’à 22h30 pour une expérience unique de visite nocturne.
Coucher de soleil depuis le donjon.   .

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71  accueil@bonaguil.fr

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English : Nocturne

L’événement Nocturne Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Vallée du Lot et Garonne

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