NOCTURNE Solstice d’été. Exceptionnellement le vendredi jeudis de Saint Maclou La Maison Illuminée Rouen

Rouen

NOCTURNE Solstice d’été. Exceptionnellement le vendredi jeudis de Saint Maclou

La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Le passage de la prima à la seconda prattica n’a guère d’équivalent dans l’histoire de la musique. Monteverdi change presque tout les carrures, les transitions harmoniques, l’expression, la respiration. D’une musique d’astronome, décrivant, à sa manière, l’inaltérable constance des révolutions supralunaires, il invente une musique sublunaire, imitant les montagnes, le vent, les passions. La mimétique prend le pas sur l’arithmétique. Avec MONTEVERDI, c’est l’ambition même de la musique, c’est sa parentèle scientifique, c’est sa visée théologique qui sont changées. Monteverdi arrache la musique aux sciences du nombre pour l’amener auprès des arts du verbe.

La musique d’UCCELINI ! Ce chant rayonnant, cet hymne au soleil, cette douceur lumineuse, réconforte, emplit le cœur de joies simples et sincères. Une musique variée, en perpétuel renouvellement, qui jamais n’ennuie. D’autant que la virtuosité instrumentale est toujours de mise les ornements, passages véloces et autres diminutions tourbillonnantes confèrent un agrément supplémentaire à ces pièces

Le programme

C. Monteverdi Missa in illo tempore

M. Uccellini Sonates pour violon et basse continue (1649)

Les artistes

Ensemble Vocal A Capella Karl Espinasse direction

Vincent Maurice Théorbe

Joseph Carver Violone

O. Sallaberger direction, violon .

La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com

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English : NOCTURNE Solstice d’été. Exceptionnellement le vendredi jeudis de Saint Maclou

L’événement NOCTURNE Solstice d’été. Exceptionnellement le vendredi jeudis de Saint Maclou Rouen a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine-Maritime Attractivité