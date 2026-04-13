Nocturne visite guidée à la bougie et grand jeu !, Centre Azincourt 1415, Azincourt

Nocturne visite guidée à la bougie et grand jeu ! Samedi 23 mai, 19h00 Centre Azincourt 1415 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Une soirée divisée en deux temps :

-19h-20h : Visite guidée à la bougie

-22h-23h : Nocturne jeu « Meurtre au musée » édition n°2

Centre Azincourt 1415 24 Rue Charles VI 62310 Azincourt, France Azincourt 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0374630024 https://azincourt1415.com/ https://www.facebook.com/Azincourt1415 [{« type »: « email », « value »: « contact@azincourt1415.com »}] Situé à une portée de flèche du champ de bataille, le centre Azincourt 1415 “Le moyen-age en sept vallées”, vous invite à partir à la rencontre des chevaliers, marchands et paysans d’Artois de la fin du Moyen Âge, en vous proposant deux parcours de visites. Parking disponible sur place ainsi que des emplacements PMR.

Une soirée divisée en deux temps :

©RonaldPiclin