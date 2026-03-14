Nocturnes des Halles Centrales place de la Motte Limoges

Nocturnes des Halles Centrales

place de la Motte Halles Centrales Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-04-10 2026-05-08 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11 2026-10-09

Plongez dans l’ambiance unique des Nocturnes des Halles Centrales de Limoges ! De 19h à 22h, les Halles se transforment en un marché animé où tu peux déguster et acheter une variété de produits locaux. Lors de ces soirées spéciales, tu te serviras parmi les stands gourmands et diner au comptoir à l’intérieur ou t’installer en plein air pour profiter des animations. Bruschettas, huîtres, plateaux apéritifs et autres délices régionaux seront au rendez-vous pour éveiller tes papilles. Le tout dans une ambiance musicale enjouée. Rejoinez-nous pour une soirée conviviale et savoureuse au cœur de Limoges !

A retrouver

– Tous les 2e vendredis du mois d’avril à octobre

– les 2e et les 4e vendredis du mois en juin, juillet et Août .

place de la Motte Halles Centrales Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 10 99 79

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English : Nocturnes des Halles Centrales

L’événement Nocturnes des Halles Centrales Limoges a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Limoges Métropole